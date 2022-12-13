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1 час назад

Московские железнодорожники готовятся к усиленному режиму из-за снегопада

Газета.Ru

Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы из-за обещанных синоптиками снегопадов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог».

Московские железнодорожники готовятся к усиленному режиму из-за снегопада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают в РЖД, чистить снег на железнодорожной инфраструктуре будут днем и ночью по специальному графику около 1500 железнодорожников и 77 единиц специальной техники. При необходимости будут привлечены дополнительные силы, указали в пресс-службе.

Работы по очистке снега не создадут помех движению поездов, подчеркнули в ведомстве. Для координаций этих работ будет создан оперативный штаб, куда будет поступать информация о метеообстановке.

Новости Москвы,РЖД,
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