Московские железнодорожники готовятся к усиленному режиму из-за снегопада

Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы из-за обещанных синоптиками снегопадов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог».

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Как отмечают в РЖД, чистить снег на железнодорожной инфраструктуре будут днем и ночью по специальному графику около 1500 железнодорожников и 77 единиц специальной техники. При необходимости будут привлечены дополнительные силы, указали в пресс-службе.