Москвичи стали больше покупать квартиры в ипотеку

К ноябрю 2022 года доля ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы выросла до 65 процентов. О том, что жители столицы стали больше покупать квартиры в ипотеку, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости «Миэль».

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По данным компании, доля ипотечных сделок с «вторичкой» в октябре находилась на уровне 48 процентов. В указанный месяц самая дешевая квартира, которую реализовали в компании, стоила 3,5 миллиона рублей, а самая дорогая — 41,9 миллиона рублей.

Аналитики также выяснили, что средняя сумма ипотечного кредита в ноябре достигла 7,2 миллиона рублей. Ипотечный лот в среднем стоил 11,5 миллиона рублей. При этом в качестве первоначального взноса ипотечники в среднем отдавали 4,8 миллиона рублей.