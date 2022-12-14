В столице выберут и назовут лучшие произведения о Москве

«Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы вручит премии авторам произведений, созданных с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года в пяти номинациях: "Изобразительное искусство", "Театр", "Кино", "Литература" и "Музыка". Представленные произведения должны соответствовать хотя бы одному из трех критериев: они должны рассказывать о Москве, быть созданными в Москве или для Москвы», — рассказали в пресс-службе.