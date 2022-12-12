Москвичам показали новую станцию метро

Власти Москвы показали новую станцию метро «Физтех», которая должна открыться в 2023 году на Люблинско-Дмитриевской линии метро. Станция станет конечной, сообщает РБК.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры Пресс-служба Москомархитектуры

Архитектурный облик станции согласовал комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. «Физтех» строится к северу от пересечения Дмитровского шоссе с бульваром Академика Ландау, рядом с Московским физико-техническим институтом. Длина платформы составит 76,6 метра. Колонны станции будут в виде расширяющихся вверх конусов.

«Авторы проекта взяли за основу научную тематику. В физике часто используется такое понятие, как конус, поэтому здесь решили применить колонны такой же формы. За счет освещения пространство станции становится динамичным, живым. Свет от колонн отражается от свода и наполняет все пространство станции», — рассказал главный архитектор Москвы СергСергей Кузнецов.

Такие колонны также украсят наземный вестибюль с кассовым залом и эскалаторным спуском.

Освещать фасады будут закрепленные на колоннах светильники. Внутри стены павильона облицуют белыми алюминиевыми панелями из гранита. Потолок выполнят из белых реек с накладными светильниками формы усеченных конусов. У станции будет два подземных вестибюля с выходами к жилой застройке Северного районе и Дмитровскому шоссе. Проект также предусматривает строительство отдельного здания для персонала. За разработку дизайна «Физтеха» отвечает АО «Метрогипротранс».