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1 час назад

Здания пяти судов эвакуировали в Москве после сообщений о "минировании"

Москва24

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти районных судах Москвы, в зданиях провели эвакуацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Здания пяти судов эвакуировали в Москве
Фото: 

"В Измайловский, Солнцевский, Хорошевский, Басманный, Перовский районные суды Москвы поступили сообщения о минировании. Они эвакуированы", – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что из зданий вывели всех сотрудников и посетителей. В настоящее время внутренние помещения судов проверяют кинологи. 9 декабря в Москве сразу несколько районных судов эвакуировали из-за сообщений с угрозами минирования.

В одном из судов, где прошла эвакуация, должно было состояться оглашение приговора муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину (признан в РФ физлицом-иноагентом).

Новости Москвы,Происшествия,Илья Яшин,Мосгорсуд,
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