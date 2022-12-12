В Москве подорожал один тип жилья

В ноябре 2022 года новостройки массового сегмента подорожали почти во всех округах Москвы. К такому выводу пришли аналитики риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, сильнее всего цены на первичном рынке жилья выросли в Зеленоградском и Северном административных округах (АО) — на 5 процентов (до 216,8 тысячи рублей за «квадрат») и 4,8 процента (до 276,5 тысячи рублей) соответственно. Далее идут Юго-Восточный АО и Северо-Восточный АО — там новостройки подорожали на 2,9 процента и 2,6 процента соответственно. В Восточном АО цены на новые квартиры выросли на 2,2 процента, а в Западном АО — на 1,7 процента.

Практически без изменений, как отмечают аналитики, остались цены в Юго-Западном АО (плюс 0,8 процента) и Южном АО (плюс 0,5 процента). Единственным округом с отрицательной динамикой оказался Северо-Западный АО — там средняя стоимость квадратного метра в новостройках опустилась на 3,4 процента, до 293,9 тысячи рублей.

В целом в старых границах Москвы средняя стоимость массового жилья на первичном рынке выросла на 0,5 процента, до 275,3 тысячи рублей за «квадрат». «В последнее время средняя цена квадратного метра показывает слабовыраженную динамику. Прирост цены более чем на 3 процента в некоторых округах связан с изменением структуры экспозиции по стадии строительной готовности проектов», — пояснила генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.