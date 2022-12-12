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23 минуты назад

С начала года число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов

Mos.ruиещё 2

С начала 2022 года количество зарегистрированных в столичной службе занятости безработных сократилось на 20,5 процента. Этот показатель вернулся на уровень марта 2020-го.

С начала года число безработных снизилось на 20 процентов
Фото: Mos.ruMos.ru

«Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4 процента — это самое низкое значение с начала марта 2020 года. В столичной службе занятости на эту дату зарегистрировано 29 тысяч безработных», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений ВладВладимир Ефимов.

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Найти работу в столице помогает крупнейший государственный кадровый оператор — служба занятости населения. Вместе с кандидатами эксперты разрабатывают индивидуальный карьерный сценарий, который включает профориентацию, развитие личностных компетенций, профессиональное обучение, составление резюме, подбор подходящих вакансий и подготовку к собеседованию.

«В агрегированной базе московской службы занятости представлено более 400 тысяч вакансий. На одного кандидата приходится около 14 вариантов трудоустройства. Наиболее высокий спрос на сотрудников традиционно отмечается в сервисной индустрии, ретейле, транспорте и логистике. Однако с появлением необходимости в импортозамещении и локализации производства растет потребность в высоко- и среднеквалифицированных синих воротничках. При поддержке службы занятости населения ведущие промышленные предприятия Москвы активно ведут подбор кандидатов на позиции инженера-конструктора, технолога, токаря, фрезеровщика, монтажника, слесаря механосборочных работ и оператора станков», — рассказала АлекАлександра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, за январь — ноябрь этого года наибольшую разницу между количеством принятых на работу и уволенных зафиксировали в сфере разработки компьютерного программного обеспечения — 24,6 тысячи человек. Персонал также активно нанимали в области научных исследований и разработок. Там число трудоустроенных превзошло количество уволенных на 11,7 тысячи человек, в сфере ЖКХ — на 5,4 тысячи, а в производстве компьютеров, электроники, оптики — на 2,5 тысячи.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.

Новости Москвы,Александра Александрова,Владимир Ефимов,
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