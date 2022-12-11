Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

По меньшей мере 58 рейсов оказались задержаны или отменены в московских аэропортах. Об этом в воскресенье, 11 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».
Больше всего рейсов задержано в аэропорте Шереметьево, там задержали 20 самолетов. Кроме того, четыре рейса были отменены в аэропорту.
В Домодедово задержали 19 рейсов и еще один отменили. Также 14 рейсов задержаны во Внуково и два — отменены, гласят данные сервиса.
До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что прошедшие сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, 10 декабря заняло второе место по данному показателю за всю метеоисторию города.
11 декабря в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы.
Кроме того, в столице объявили штормовое предупреждение об опасной погоде в связи с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега с 15:00 11 декабря до 09:00 12 декабря. Помимо этого, в столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.