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21 минуту назад

Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Вечерняя Москва

По меньшей мере 58 рейсов оказались задержаны или отменены в московских аэропортах. Об этом в воскресенье, 11 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: вечерняя Москвавечерняя Москва

Больше всего рейсов задержано в аэропорте Шереметьево, там задержали 20 самолетов. Кроме того, четыре рейса были отменены в аэропорту.

В Домодедово задержали 19 рейсов и еще один отменили. Также 14 рейсов задержаны во Внуково и два — отменены, гласят данные сервиса.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что прошедшие сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, 10 декабря заняло второе место по данному показателю за всю метеоисторию города.

11 декабря в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы.

Кроме того, в столице объявили штормовое предупреждение об опасной погоде в связи с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега с 15:00 11 декабря до 09:00 12 декабря. Помимо этого, в столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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