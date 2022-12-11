Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

По меньшей мере 58 рейсов оказались задержаны или отменены в московских аэропортах. Об этом в воскресенье, 11 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

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Больше всего рейсов задержано в аэропорте Шереметьево, там задержали 20 самолетов. Кроме того, четыре рейса были отменены в аэропорту.

В Домодедово задержали 19 рейсов и еще один отменили. Также 14 рейсов задержаны во Внуково и два — отменены, гласят данные сервиса.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что прошедшие сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, 10 декабря заняло второе место по данному показателю за всю метеоисторию города.

11 декабря в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы.