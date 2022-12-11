В Москве ликвидируют одну из старейших библиотек столицы

В Москве в ближайшее время ликвидируют востоковедную Библиотеку имени М. А. Волошина, сообщил хранитель восточных фондов Виктор Солкин в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, новый директор ГБУК «Объединение культурных центров ЦАО», куда входит библиотека имени Волошина, Сергей Мельников планирует сдавать помещение в аренду под кружки и секции. Солкин уточнил, что на месте центра сделают районную библиотеку, а лекции, выставки и культурные инициативы проекта будут проходить в других местах.

Фото: вконтакте вконтакте

Чтобы вы понимали: Сергей Мельников — новоназначенный чиновник по культуре в ЦАО открыто говорит, что книги центру Москвы не нужны, что от них надо очистить пространство, а его сдать в аренду под кружки лепки из пластилина и танцы. Библиотеки слиты с домами культуры и, к сожалению, возглавили это бездарное и абсолютно искусственное объединение далекие от культуры люди, которые раньше организовывали аренду в ДК, — говорится в сообщении.

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Солкин отметил, что сотрудников уже предупредили, что их переведут в другие учреждения, а книги по востоковедению и культурному диалогу России и стран Востока в ближайшее время необходимо будет вывезти из библиотеки.

Культурный центр имени Волошина — одна из старейших в Москве библиотек, которая работает с 1918 года в Хамовниках близ Новодевичьего монастыря. Сейчас там находится более 50 тысяч книг, многие из которых уникальны.

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