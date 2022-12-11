Дептранс предупредил о возможных задержках ряда трамваев из-за непогоды

Некоторые трамваи могут задерживаться и курсировать по измененным маршрутам из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Ранее Гидрометцентр России сообщал, что ветер с порывами до 15 м/с, мокрый снег и ледяной дождь ожидаются в столице до утра понедельника, 12 декабря.