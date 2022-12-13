Станцию «Яхромская» украсит гигантское панно о жизни Москвы

Панно о жизни столицы, состоящее из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой, украсит станцию "Яхромская" салатовой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Mos.ru Mos.ru

"Декоративное панно размером 160 на 5 м полностью займет одну из путевых стен "Яхромской". Композиция состоит из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой, выполненной по авторским эскизам. Каждая панель - это сюжет о жизни Москвы прошлых лет с узнаваемыми улицами и памятниками, а также яркими образами горожан - простых прохожих, рабочих, пионеров, спортсменов. Один сюжет плавно перетекает в другой, образуя единую композицию", - приводятся слова Бочкарева на сайте мэра Москвы.

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Панно создано архитекторами Н. И. Шумаковым и А. В. Некрасовым и художником А. И. Рукавишниковым, отмечается на сайте мэра. Панно Рукавишникова "Битва героев", на котором отображен собирательный образ защитника Древней Руси, ранее украсило путевую стену станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро. Строители приступили к устройству стального каркаса на путевой стене "Яхромской", на который с помощью конструктивной алюминиевой подсистемы будут крепиться сами панели. Монтаж панно начнется в следующем году.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что цельному образу панно на "Яхромской" способствует материал изготовления: сотовый алюминий позволяет делать панели большого размера и идеально плоской формы с минимумом стыковочных швов. Ему не страшны повышенная влажность и возможные перепады температуры. "Такие свойства материала гарантируют, что композиции будут соответствовать авторской задумке", - заключил он.