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30 минут назад

«Самый теплый день декабря»: метеоролог об удачном начале недели в столице

News.ru

Наступающий понедельник, 12 декабря, в Москве станет самым теплым днем в этом месяце, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха прогреется от +1 до +3 градусов, однако с теплом придут и проливные дожди, переходящие в мокрый снег.

Москвичам назвали самый теплый день месяца
Фото: ТАССТАСС

В начале рабочей недели в Москве будет самый теплый день декабря. Но с теплом придут и проливные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Но температура при этом будет действительно комфортной, от 1 до 3 градусов тепла, — сказал Шувалов.

Метеоролог предупредил, что уже во вторник в столицу снова вернутся холода. Шувалов добавил, что все лужи моментально начнут превращаться в гололед, а столбик термометра опустится до 3–5 градусов ниже нуля.

Москвичей предупредили о «русских морозах» под Новый год

Накануне в Москве из-за ледяного дождя, метели и мокрого снега было объявлено штормовое предупреждение. В столичных аэропортах задержано и отменено 32 рейса.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самый холодный период — ночью температура в Московском регионе опустится до 21 градуса, а днем будет держаться на уровне 17.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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