В Москве ко Дню Героев Отечества наградили молодых героев

Торжественная церемония награждения молодых героев в рамках комплекса мероприятий Дня героев Отечества от проекта "Город героев Москва" состоялась в пятницу в Москве. Награды получили девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе проектного офиса "Молодежь Москвы".

Фото: ТАСС ТАСС

"Известные общественные деятели и герои России наградили девять героев - победителей трех номинаций - "Герои среди нас", "Сохранение исторической памяти" и "Вместе с Донбассом". Этих героев выбрали неравнодушные москвичи на сайте день-героев.рф и в официальном сообществе проекта", - рассказал собеседник агентства.

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В пресс-службе отметили, что именно эти молодые ребята являются примером для подражания. Среди награжденных: Светлана Хорхордина, Александр Кислов, Богдан Рудик, Сергей Краснов, Рауф Мамедов, Егор Худобко, Арсений Колодеев, Арсен Дедегкаев и Александр Мещанинов.

Так, например, победитель номинации "Герои среди нас" Светлана Хорхордина, оказала в метро первую помощь человеку с эпилептическим припадком и дождалась скорую. Другой победитель этой номинации, Александр Кислов, вступив в регистр доноров костного мозга после посещения проекта "Город героев Москва", поделился им со своим генетическим близнецом, который справлялся в этот момент с лейкозом. Богдан Рудик, находясь на борту самолета, единственный смог спасти жизнь человека, когда ему было всего 16 лет.

Проект "Город героев Москва" реализуется второй год "Волонтерской ротой боевого братства" при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Представители проекта реализуют молодежные акции и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и повышение культуры здорового образа жизни среди москвичей.