В Москве отремонтируют бывший корпус завода Renault

Бывший корпус завода Renault отремонтируют, он станет новой площадкой "Технополиса Москва". Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

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"Правительство Москвы выделило 260 млн рублей на проведение первоочередных работ по ремонту бывшего корпуса завода Renault по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, корп. 11, который станет новой производственной площадкой особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Печатниках. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее корпус использовался под стоянку готовых автомобилей и для хранения комплектующих. Сделка по приобретению корпуса для нужд ОЭЗ была согласована с собственниками завода Renault в 2021 году и фактически осуществлена в июле 2022 году после реорганизации Renault в московский автозавод "Москвич".

По итогам технического обследования была выявлена необходимость проведения ремонта здания, который должен включать утепление фасада, укрепление кровли, переустройство помещений и обновление инженерных коммуникаций. В отремонтированном корпусе разместят новых резидентов ОЭЗ. В частности, уже согласовано размещение производства коммунальной техники и малогабаритных гусеничных вездеходов.

"Печатники" являются крупнейшей производственной площадкой ОЭЗ "Технополис "Москва". На территории свыше 32 га расположено порядка 460 тыс. кв. м офисных и производственных площадей. При этом 99% площадей занято арендаторами - высокотехнологичными компаниями. В Печатниках работают свыше 130 компаний, которые создали более 5 тыс. рабочих мест и инвестировали в развитие производства порядка 20 млрд рублей", - добавляется в материале.