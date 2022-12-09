В Москве после реставрации открылся особняк Бахрушина

Особняк Бахрушина открыли после большой реставрации в исторической части Москвы, сообщает rg.ru.

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Итоги работ на объекте культурного наследия, где располагается Генеральная прокуратура России, оценили генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова.

C 2019 года шла реставрация, в ходе которой восстановили кровлю, фасады, интерьеры, лепной декор, мраморную лестницу, исторический камин, скульптуры, карнизы, оконные и дверные заполнения. Кроме того, были воссозданы стеклянный купол над центральной лестницей и паркет, а еще специалисты заменили инженерные коммуникации и благоустроили прилегающую территорию.

Особняк Бахрушина был построен в начале XIX века и представлял собой трехэтажное жилое каменное здание с пристройкой. Когда владение приобрел предприниматель и меценат Константин Бахрушин, было проведено полное переустройство в пышном стиле эклектики. Для этого пригласили архитектора Карла Гиппиуса. С 1933 года здание использовали в административных целях.