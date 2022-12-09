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1 час назад

В Москве выявили 1 439 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 439 против 1 697 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В Москве выявили 1 439 случаев заражения COVID-19 за сутки
Фото: ТАССТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 268 500 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 15 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 129 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 168, до 3 074 408.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения в Московской области возросло за сутки на 195 против 230 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 124 644 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 142, до 1 106 246. За последние сутки умерли трое заразившихся, всего с начала пандемии - 15 447.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 902 против 863 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 806 164 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 453, до 1 763 166, число умерших возросло на 7, до 36 262.

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