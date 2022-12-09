Тишковец спрогнозировал рекордные снегопады в Москве

«Уже в первый выходной день, 10 декабря, после полудня снегопады заметно усилятся — выпадет до 8-13 миллиметров осадков. Из-за этого высота снежного покрова подрастет с нынешних пяти-шести до 10 сантиметров, а видимость ухудшится до одного-трех километров. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке», — написал синоптик.