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48 минут назад

В Москве специалисты обнаружили в икре лососевых рыб превышение консервантов

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Специалисты обнаружили в Москве некачественную икру лососевых рыб с превышением консервантов, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В Москве обнаружили некачественную красную икру
Фото: ТАССТАСС

Из релиза следует, что в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции вывили факт нарушений, связанных с продажей торговым сетям некачественно красной икры, следует из релиза ведомства.

«Производителям ООО «Путина» и ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ассоль» выданы предписания о приостановлении действия деклараций на указанную продукцию», – говорится в сообщении.

Производителей обязали немедленно приостановить изготовление и устранить нарушение, а также обеспечить возврат от покупателей.

Ранее эксперт рассказал о снижении цены на черную икру в России.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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