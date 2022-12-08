В Москве обнаружили некачественную красную икру

Специалисты обнаружили в Москве некачественную икру лососевых рыб с превышением консервантов, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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Из релиза следует, что в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции вывили факт нарушений, связанных с продажей торговым сетям некачественно красной икры, следует из релиза ведомства.

«Производителям ООО «Путина» и ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ассоль» выданы предписания о приостановлении действия деклараций на указанную продукцию», – говорится в сообщении.

Производителей обязали немедленно приостановить изготовление и устранить нарушение, а также обеспечить возврат от покупателей.