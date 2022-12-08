Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно

В новогоднюю ночь в круглосуточном режиме будет работать столичное метро и МЦК. Об этом сообщила журналистам руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта Москвы Юлия Темникова.
Как отметила Темникова, решение о переводе на круглосуточный режим работы части московского транспорта принял мэр столицы Сергей Собянин. Поэтому в новогоднюю ночь транспорт столицы, метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать без перерывов, круглосуточно.
"По статистике до 30 тысяч пассажиров во время боя курантов находятся внутри метро, по традиции, они увидят на мониторах внутри вагонов новогоднюю речь президента страны, - рассказала Темникова. - Создавать праздничное настроение у пассажиров будут 20 инсталляций - больших букв "М", часть из которых установят возле станций метро, а три - внутри станций".
Как ожидается, изменения в движении коснутся и работы наземного транспорта. Кроме ночных маршрутов автобусов, в новогоднюю ночь развозить по домам пассажиров будут и обычные маршруты, для этого режим их работы продлят.