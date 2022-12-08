В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
39 минут назад

Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно

Российская Газета

В новогоднюю ночь в круглосуточном режиме будет работать столичное метро и МЦК. Об этом сообщила журналистам руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта Москвы Юлия Темникова.

Как отметила Темникова, решение о переводе на круглосуточный режим работы части московского транспорта принял мэр столицы Сергей Собянин. Поэтому в новогоднюю ночь транспорт столицы, метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать без перерывов, круглосуточно.

"По статистике до 30 тысяч пассажиров во время боя курантов находятся внутри метро, по традиции, они увидят на мониторах внутри вагонов новогоднюю речь президента страны, - рассказала Темникова. - Создавать праздничное настроение у пассажиров будут 20 инсталляций - больших букв "М", часть из которых установят возле станций метро, а три - внутри станций".

Как ожидается, изменения в движении коснутся и работы наземного транспорта. Кроме ночных маршрутов автобусов, в новогоднюю ночь развозить по домам пассажиров будут и обычные маршруты, для этого режим их работы продлят.

Новости Москвы,Видео,Юлия Темникова,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители