Московский транспорт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно

"По статистике до 30 тысяч пассажиров во время боя курантов находятся внутри метро, по традиции, они увидят на мониторах внутри вагонов новогоднюю речь президента страны, - рассказала Темникова. - Создавать праздничное настроение у пассажиров будут 20 инсталляций - больших букв "М", часть из которых установят возле станций метро, а три - внутри станций".