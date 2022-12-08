В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, кто в Москве может зарабатывать треть миллиона рублей

Вечерняя Москва

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Москве. Об этом свидетельствуют данные анализа сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Кто в Москве может зарабатывать треть миллиона рублей
Фото: ТАССТАСС

Так, в общей сложности было проанализировано 103 000 вакансий в крупнейших городах России.

— В Москве в декабре больше всего готовы платить руководителю проектов. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы со строительными объектами жилой и коммерческой недвижимости от двух лет, навыками ведения переговоров и опытом подготовки документов для заключения договоров. Компания предлагает зарплату 350 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Также в тройку высокооплачиваемых попала вакансия врача-стоматолога — ему предлагается зарплата от 300 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь действующие сертификаты по ортопедии, терапии, хирургии и опыт работы от шести лет.

Замыкает топ-3 начальник отдела разработки «1С», которому готовы платить 300 тысяч рублей. У будущего сотрудника должен быть опыт разработки от четырех лет и высшее профильное образование. Компания предлагает корпоративные скидки на продукцию и обслуживание личного автомобиля.

Помимо этого, в рейтинге оказались вакансии Senior PHP-разработчика с зарплатой до 300 тысяч рублей и Java developer с зарплатой до 400 тысяч рублей.

Также сервис SuperJob специально для «Вечерней Москвы» назвал профессии, которые пользуются наибольшим спросом в новогодние праздники в столице. В списке оказались: ретейл (продавцы, кассиры), e-commerce (складские рабочие, курьеры), службы доставок (курьеры) и многие другие.

Новости Москвы,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители