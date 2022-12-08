Доходы Москвы за 10 месяцев превысили 3 трлн рублей

Доходы Москвы за 10 месяцев 2022 года превысили 3 трлн рублей. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента финансов.

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"Всего за январь-октябрь 2022 года в городской бюджет поступило 3 трлн 10,2 млрд рублей. Налоговые доходы поступили в объеме 2 трлн 645,4 млрд рублей или 87,9% всех доходов. Неналоговые доходы составили 295,1 млрд рублей. Это 9,8% от общего объема доходов московского бюджета за январь-октябрь 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

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Там уточнили, что от предприятий торговли объем платежей составил 474,8 млрд рублей. Финансово-кредитные организации заплатили в бюджет города 425,0 млрд рублей. Платежи от организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью, составили 195,6 млрд рублей, обрабатывающей промышленности - 192,3 млрд рублей.

"Драйверами роста доходов городского бюджета в 2022 году стали IT-сектор, обрабатывающая промышленность и транспорт. Поступления предприятий транспортной отрасли выросли на 35,5%, сферы информационных технологий и связи и обрабатывающей промышленности - на 26,2% и 19,7% соответственно", - добавили в департаменте.

Основные доходные источники бюджета города Москвы - это поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль организаций, по специальным налоговым режимам и по налогу на имущество организаций. По НДФЛ за 10 месяцев 2022 года в бюджет Москвы поступил 1 трлн 240,4 млрд рублей - на 183,2 млрд рублей или 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отраслевом разрезе наибольшие темпы роста поступлений по НДФЛ обеспечили: IT-сфера - объем платежей увеличился на 37,9%, обрабатывающая промышленность - на 29,2% и торговля - на 25,2%.

"По состоянию на 27 ноября 2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,41%. Численность безработных в городе с начала года снизилась на 19,3%", - отметили в пресс-службе департамента финансов.

Другие источники доходов

Поступления в бюджет Москвы по налогу на прибыль организаций за январь-октябрь 2022 года составили 945,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 16,4 млрд рублей или 1,8 %.

"В отраслевом разрезе сформировалась разнонаправленная динамика платежей по данному доходному источнику по сравнению с январем-октябрем 2021 года. Наибольший рост обеспечили организации транспортного комплекса - в 1,6 раза или на 18 млрд рублей, обрабатывающей промышленности - на 12,4% или 8,8 млрд рублей и торговли - на 6,1% или 14,8 млрд рублей. Снизились поступления от организаций финансово-кредитной сферы - на 6,9% или 15,2 млрд рублей, и предприятий нефтегазового сектора - на 41,5% или 37,8 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Платежи по специальным налоговым режимам, включая упрощенную и патентную системы налогообложения, в московский бюджет достигли 189,9 млрд рублей. По сравнению с 10 месяцами 2021 года они увеличились на 22,2% или 34,4 млрд рублей.

"Поступления по данному доходному источнику динамично растут, прежде всего, ввиду увеличения популярности специальных налоговых режимов среди граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. С начала года численность самозанятых в Москве выросла на 302,6 тыс. человек. По состоянию на 1 ноября 2022 года число самозанятых граждан в Москве достигло 1 млн 169 тыс. человек", - пояснили в департаменте.

Кроме того, по налогу на имущество организаций за 10 месяцев в бюджет Москвы перечислено 155,7 млрд рублей, что на 13,9% или на 19 млрд рублей больше, чем за январь-октябрь 2021 года.

Траты столицы

"Исполнение бюджета Москвы как по доходам, так и по расходам осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями. План по доходам на текущий год исполнен на 90,6%. По итогам 2022 года бюджетное финансирование всех намеченных программ и мероприятий будет осуществлено в запланированных объемах", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Бюджетные расходы столицы по состоянию на 1 ноября 2022 года достигли 2 трлн 684,3 млрд рублей. Это на 229,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы увеличились на 9,3%. На исполнение мероприятий 13 государственных программ Москвы направлено 2 трлн 546,8 млрд рублей - 94,9% всех бюджетных расходов за указанный период.

"За 10 месяцев 2022 года 51,4% от общих расходов бюджета направлено на реализацию мероприятий социального характера. Финансирование государственных программ социальной направленности: здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта составило 1 трлн 379 млрд рублей. С учетом средств городского фонда ОМС эта сумма достигла 1 трлн 618,4 млрд рублей", - подчеркнула Зяббарова.

Как уточнили в пресс-службе, по итогам января-октября 2022 года расходы по государственным программам составили: "Столичное здравоохранение" - 416,3 млрд рублей, с учетом средств фонда ОМС - 655,7 млрд рублей; "Социальная поддержка жителей города Москвы" - 475,5 млрд рублей; "Столичное образование" - 357,9 млрд рублей; "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" - 83,1 млрд рублей; "Спорт Москвы" - 46,3 млрд рублей.