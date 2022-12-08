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1 час назад

Карту «Москвенок» приравняли к читательскому билету

Вести Подмосковья

В столице теперь можно использовать электронную карту-идентификатор «Москвенок» в качестве единого читательского билета. Для этого нужно обратиться в любую из 440 библиотек города и привязать номер счета карты к профилю читателя в библиотечной системе. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Карту «Москвенок» приравняли к читательскому билету
Фото:  Сайт правительства Москвы Сайт правительства Москвы

Родители получат на электронную почту и на мобильное приложение «Госуслуги Москвы» уведомление о каждом визите ребенка в библиотеку. Вскоре такие же уведомления будут приходить и в мобильную версию электронного дневника в приложении «Дневник «МЭШ».

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«"Москвенок» — один из ключевых электронных сервисов «Московской электронной школы». Его возможностями сегодня пользуются более 1,1 миллиона школьников, более 1,1 миллиона родителей дошкольников и около 200 тысяч учителей и работников образовательных организаций. С новой возможностью «Москвенок» станет еще более удобным: дети смогут брать книги в любой городской читальне и не носить с собой единый читательский билет. А благодаря интеграции библиотечной информационной системы с «МЭШ» родители будут получать уведомления о посещении библиотеки», — отметила заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Марина Тавадзе.

Для привязки «Москвенка» к профилю читателя нужно предъявить сотруднику библиотеки единый читательский билет и индентификатор. Специалист отсканирует штрих-код или применит RFID-считыватель. Информация попадет в библиотечную информационную систему и носить читательский билет больше будет не надо. Оказавшимся в библиотеке впервые сначала надо получить единый читательский билет. Школьникам старше 14 лет для этого нужен паспорт, а детям младше — свидетельство о рождении и присутствие кого-то из родителей. Билет будет оформлен в течение нескольких минут.

Оформить читательский билет можно и с помощью сервиса на mos.ru. Необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, серию, номер паспорта и другие данные. В личный кабинет придет уведомление о регистрации единого читательского билета, а сам билет появится в кабинете читателя на сервисе «Библиотеки Москвы».

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