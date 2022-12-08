На гостиничном рынке Москвы появится новый крупный проект

Госкорпорация «Туризм. РФ» рассматривает возможность вложить 6 млрд рублей в строительство отеля на 500 номеров на месте больницы на Басманной улице.
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Комплекс зданий бывшего медучреждения признан памятником федерального значения — это построенная в 1779-1791 годах усадьба Никиты Демидова.
Концепцию проекта ранее разработало бюро Ginzburg Architects.
Для строительства рассматривается более 2 гектаров.
Для «Туризм.РФ» этот отель может стать одним из первых заметных проектов в столице. Ранее госкорпорация выступала соучредителем преимущественно региональных программ.
Участники рынка называют инициативу несвоевременной, так оборот гостиниц Москвы за девять месяцев 2022 года оказался в полтора ниже, чем до пандемии.