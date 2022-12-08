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1 час назад

На гостиничном рынке Москвы появится новый крупный проект

Говорит Москва

Госкорпорация «Туризм. РФ» рассматривает возможность вложить 6 млрд рублей в строительство отеля на 500 номеров на месте больницы на Басманной улице.

На гостиничном рынке Москвы появится новый крупный проект
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Комплекс зданий бывшего медучреждения признан памятником федерального значения — это построенная в 1779-1791 годах усадьба Никиты Демидова.

Концепцию проекта ранее разработало бюро Ginzburg Architects.

Для строительства рассматривается более 2 гектаров.

Для «Туризм.РФ» этот отель может стать одним из первых заметных проектов в столице. Ранее госкорпорация выступала соучредителем преимущественно региональных программ.

Участники рынка называют инициативу несвоевременной, так оборот гостиниц Москвы за девять месяцев 2022 года оказался в полтора ниже, чем до пандемии.

Новости Москвы,Никита Демидов,
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