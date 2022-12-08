Названы самые популярные выставки Пушкинского музея

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" попала пятерку наиболее посещаемых экспозиций Пушкинского музея за последние 50 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу отдела по работе с посетителями Государственного музея имени Пушкина Марину Жучкову.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По ее словам, экспозиция стала настолько популярной, что гости культурного учреждения возвращались на нее не единожды.

Среди семейной аудитории самой посещаемой выставкой была "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия". Жучкова утверждает, что посмотреть на историю древней цивилизации приходили люди всех поколений.

Если говорить о востребованных экскурсиях, то самыми популярными среди школьных групп можно отметить экспозиции "Древний Египет", "Древняя Греция" и "Древний мир".

Между тем туристы предпочитают обзорные экскурсии, а местные жители – залы Итальянского и Северного Возрождения, а также комнаты с импрессионистами. Жучкова также отметили, что чаще всего музей посещают именно женщины.