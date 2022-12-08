В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Москвичам рассказали о самых популярных в 2022 году выставках Пушкинского музея

Москва24

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" попала пятерку наиболее посещаемых экспозиций Пушкинского музея за последние 50 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу отдела по работе с посетителями Государственного музея имени Пушкина Марину Жучкову.

Названы самые популярные выставки Пушкинского музея
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

По ее словам, экспозиция стала настолько популярной, что гости культурного учреждения возвращались на нее не единожды.

Среди семейной аудитории самой посещаемой выставкой была "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия". Жучкова утверждает, что посмотреть на историю древней цивилизации приходили люди всех поколений.

Если говорить о востребованных экскурсиях, то самыми популярными среди школьных групп можно отметить экспозиции "Древний Египет", "Древняя Греция" и "Древний мир".

Между тем туристы предпочитают обзорные экскурсии, а местные жители – залы Итальянского и Северного Возрождения, а также комнаты с импрессионистами. Жучкова также отметили, что чаще всего музей посещают именно женщины.

Ранее заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что с 12 по 18 декабря состоится заключительная в этом году акция "Московская музейная неделя". Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей Пушкина и Дом-музей Марины Цветаевой.

Новости Москвы,Иван Морозов,Михаил Морозов,Наталья Сергунина,Марина Цветаева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители