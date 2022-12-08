Известный художник назвал отличительную особенность москвичей

«Я думаю, тут определяющим является размер и ритм города — они требуют спешки. Конечно, я чувствую себя москвичом. И это странно — испытывать гордость за то, что ты москвич. Но это важно, особенно в свете положительных изменений, которые происходят за последние годы», — сказал он.