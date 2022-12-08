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1 час назад

Известный столичный художник назвал отличительную особенность москвичей

Мослента

Отличительную особенность жителей Москвы назвал в интервью «Москвич Mag» известный столичный художник Олег Доу. По его мнению, москвичей отличает ритм жизни — они постоянно суетятся и бегают.

Известный художник назвал отличительную особенность москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, тут определяющим является размер и ритм города — они требуют спешки. Конечно, я чувствую себя москвичом. И это странно — испытывать гордость за то, что ты москвич. Но это важно, особенно в свете положительных изменений, которые происходят за последние годы», — сказал он.

По мнению Доу, столица за последние годы очень преобразилась как инфраструктурно, так и архитектурно, став одним из «топовых» городов мира. Художник добавил, что, если сравнивать Москву с другими мировыми столицами, то в городе потенциально лучше почти все.

«Общественный транспорт и социальная инфраструктура точно лучше. Единственное, чего в Москве не хватает — маленьких тихих уютных улочек», — поделился он.

Ранее положительные и раздражающие качества москвичей назвал известный музыкант, участник советской рок-группы «Секрет» Максим Леонидов.

Новости Москвы,Максим Леонидов,
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