В трех районах Москвы ограничат автомобильное движение

Ряд участков в трех районах Москвы будут перекрыты с 10 декабря 2022 года в связи с проведением инженерных и строительных работ. Об этом сообщили в пятницу на официальном портале мэра столицы.

Так, движение для проезда от одной до двух полос будет перекрыто на Подгорской набережной в районе дома 1/15, корпуса Б. Ограничение будет действовать с 10 по 25 декабря 2022 года и с 15 по 30 апреля 2023.

Также с 11 декабря закроют проезд на участках Орлово-Давыдовского переулка и улицы Дмитрия Ульянова. "С 11 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года закроют проезд по одной полосе в каждую сторону на участке Орлово-Давыдовского переулка", говорится в сообщении.

С 11 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года на участке улицы Дмитрия Ульянова также для движения транспорта будет закрыто от одной до двух полос.