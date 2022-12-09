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1 час назад

В трех районах Москвы из-за строительных работ ограничат автомобильное движение

ТАССиещё 7

Ряд участков в трех районах Москвы будут перекрыты с 10 декабря 2022 года в связи с проведением инженерных и строительных работ. Об этом сообщили в пятницу на официальном портале мэра столицы.

В трех районах Москвы ограничат автомобильное движение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, движение для проезда от одной до двух полос будет перекрыто на Подгорской набережной в районе дома 1/15, корпуса Б. Ограничение будет действовать с 10 по 25 декабря 2022 года и с 15 по 30 апреля 2023.

Также с 11 декабря закроют проезд на участках Орлово-Давыдовского переулка и улицы Дмитрия Ульянова. "С 11 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года закроют проезд по одной полосе в каждую сторону на участке Орлово-Давыдовского переулка", говорится в сообщении.

С 11 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года на участке улицы Дмитрия Ульянова также для движения транспорта будет закрыто от одной до двух полос.

"Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда" , - добавили на сайте мэра столицы.

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