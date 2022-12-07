Будущий МЦД-3 разгрузит сразу три линии метро

Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) запустят в 2023 году. Он соединит Зеленоград и Раменское, общая протяженность — 85 км. На маршруте разместятся 41 станция, 14 из которых будут иметь пересадки на метро и Московской центральное кольцо (МЦК). После запуска МЦД-3 северный участок Люблинско-Дмитровской линии разгрузится на 15%, восточный участок Таганско-Краснопресненской — на 8%, а северный участок Калужско-Рижской — до 8%. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Помимо метро МЦД-3 разгрузит дороги. Так, на 6,9 тысячи машин станет меньше на вылетных магистралях: Новорязанском, Ленинградском, Новоегорьевском, Косинском и Егорьевском шоссе, а также Октябрьском проспекте.
Сейчас пассажиры, которые едут из Подмосковья, чаще всего доезжают до первой пересадочной станции, переходят на метро и продолжают поездку. После открытия МЦД-3 люди смогут строить сквозные маршруты по диаметру, что сократит время в пути. Ожидается, что новым диаметром будут ежедневно пользоваться 577 тысяч человек.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина продолжается развитие рельсового каркаса столицы. С запуском МЦД-3 для пассажиров станет доступна новая линия наземного метро с бесплатными пересадками. Также улучшится экология прилегающих районов — вредные выбросы от автомобилей сократятся до 36 тысяч тонн, поскольку часть водителей пересядут на диаметр. Планируется, что только внутри Москвы МЦД-3 будут пользоваться примерно 30,5 млн пассажиров в год.