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8 минут назад

Праздничную елку впервые установили в Музее «Г.О.Р.А.»

Вечерняя Москва

В филиале Победы на Поклонной горе – Музей «Г.О.Р.А.» установили семиметровую новогоднюю елку. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

Праздничную елку впервые установили в Музее «Г.О.Р.А.»
Фото: Пресс-служба Музея ПобедыПресс-служба Музея Победы

Главный символ года с разноцветными шарами и гирляндой установили на территории филиала впервые. Верхушку елки украсила большая красная звезда, которую, как и сотни ветвей, украсили с помощью подъемника.

Кроме того, с 25 декабря в музее запустят исторический квест «НоVогодними тропами» и интерактивное крио-шоу «Новогодняя сказка на горе».

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. В Москве, в частности, появятся световые арки в районе Тверской улицы и огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе.

Кроме того, появятся украшения с патриотической тематикой: красные звезды, декорированные буквой Z, и конструкции в виде хештега с надписью «#мывместе».

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам. В Москве, в частности, появятся световые арки в районе Тверской улицы и огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе.

Кроме того, появятся украшения с патриотической тематикой: красные звезды, декорированные буквой Z, и конструкции в виде хештега с надписью «#мывместе».

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