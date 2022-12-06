Стал известен график работы метро Москвы в новогоднюю ночь

Метро и Московское центральное кольцо в новогоднюю ночь переведут на круглосуточный режим работы. Об этом в эфире Первого канала сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лискутов , передает «РИА Новости».

Заммэра Москвы по вопросам транспорта отметил, что в связи с этим в столице усилят меры безопасности на объектах, уточнив, что в эту дату на работу выйдет большое количество сотрудников департамента. Кроме того в новогоднюю ночь продлят работу и некоторых маршрутов наземного транспорта.