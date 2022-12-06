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11 минут назад

Стал известен график работы метро Москвы в новогоднюю ночь

Елена Прошина

Метро и Московское центральное кольцо в новогоднюю ночь переведут на круглосуточный режим работы. Об этом в эфире Первого канала сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лискутов, передает «РИА Новости».

Стал известен график работы метро Москвы в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, данное решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

«По устоявшейся традиции в новогоднюю ночь московский метрополитен и Московское центральное кольцо переведут на круглосуточный режим работы», — добавил Лискутов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта отметил, что в связи с этим в столице усилят меры безопасности на объектах, уточнив, что в эту дату на работу выйдет большое количество сотрудников департамента. Кроме того в новогоднюю ночь продлят работу и некоторых маршрутов наземного транспорта.

Новости Москвы,Новый год 2023,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Первый канал,
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