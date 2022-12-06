Собянин продлил поддержку исследований лекарств на базе медучреждений столицы

Программа комплексной поддержки клинических исследований новых лекарств в городских медучреждениях продлена на 2023 год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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"Мы запустили ее в сентябре, заявки на участие подали семь фармкомпаний, - написал глава города. - Будем помогать разработчикам препаратов в подборе площадки с необходимым оборудованием и расходными материалами, в формировании команды и наборе добровольцев, в решении юридических вопросов. Продолжим компенсировать до половины всех затрат на изучение важных для столичной медицины лекарственных средств".

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Он напомнил, что за последние 10 лет в столице проведено больше 1 700 испытаний лекарств.

"С помощью города компании смогут сократить расходы и быстрее внедрить новые препараты в медицинскую практику", - добавил мэр.

Собянин добавил, что вся информация о возможностях проведения исследований на базе московских медучреждений и мерах поддержки собрана на сайте столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе мэра и правительства столицы добавили, что в соответствии с решением правительства Москвы, начиная с 2022 года фармацевтические компании, планирующие проведение клинических исследований на базе городских медицинских учреждений, могут получать как организационную поддержку, которая включает в себя оценку выполнимости клинического исследования, так и подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение и другое.

Фармкомпании также могут получать финансовую поддержку для возмещения части затрат на проведение клинического исследования, но не более 50% от общей суммы расходов - в отношении препаратов, имеющих особо важное значение для московского здравоохранения.