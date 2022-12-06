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56 минут назад

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Агентство «Москва»иещё 3

Метро и Московское центральное кольцо в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Уже по традиции по решению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Без перерыва будут курсировать метро и МЦК. Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача - развезти их вовремя, безопасно и с комфортом. По статистике до 30 тыс. пассажиров в момент боя курантов находятся в московском метро. Они увидят трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В пресс-службе добавили, что в новогоднюю ночь пассажиров будут развозить ночные автобусы, работа некоторых маршрутов наземного транспорта будет продлена.

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