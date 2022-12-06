Собянин включил еще шесть стартовых площадок в Программу реновации

В столице подобрано еще шесть новых стартовых площадок в разных районах для строительства жилья по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале и в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что со старта проекта реновации в Москве прошло чуть больше пяти лет, за это время сдано в эксплуатацию 3 млн кв. м современного жилья: "Почти 82 тысячи москвичей уже отметили новоселье. Переехали в своем же районе, в благоустроенные квартиры с отделкой. Рядом все знакомо: школы, детские сады, поликлиники и парки. Сейчас строим и проектируем еще 393 дома".