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19 минут назад

Собянин включил еще шесть стартовых площадок в Программу реновации

Российская Газета

В столице подобрано еще шесть новых стартовых площадок в разных районах для строительства жилья по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале и в социальной сети "ВКонтакте".

Собянин включил еще шесть стартовых площадок в Программу реновации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подобрали шесть новых стартовых площадок в Восточном Измайлово, Басманном, Даниловском, Нижегородском районах и в поселении Первомайское. В новостройки переселятся жильцы 27 старых пятиэтажек".

Мэр напомнил, что со старта проекта реновации в Москве прошло чуть больше пяти лет, за это время сдано в эксплуатацию 3 млн кв. м современного жилья: "Почти 82 тысячи москвичей уже отметили новоселье. Переехали в своем же районе, в благоустроенные квартиры с отделкой. Рядом все знакомо: школы, детские сады, поликлиники и парки. Сейчас строим и проектируем еще 393 дома".

Всего в программе реновации участвуют около миллиона жителей столицы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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