В Москве станет вдвое больше электробусов

В Ближайшие несколько лет автопарк электробусов в Москве вырастет в два раза. Об этом в интервью «АиФ» рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Конкурс на поставку еще тысячи электробусов будет в скором времени разыгран.
«Сейчас в Москве почти 1 050 электробусов. В январе будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов — по 500 в 2023-м и 500 в 2024-м, с контрактом жизненного цикла на 15 лет. Общая сумма контракта составит около 70 миллиардов», — сообщил Ликсутов.
Электробусы показали свою эффективность. Емкость аккумуляторов выросла более чем на 50%, а в условиях роста цен на традиционное топливо, электрические транспортные средства намного экономичнее.