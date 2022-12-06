В Москве станет вдвое больше электробусов

В Ближайшие несколько лет автопарк электробусов в Москве вырастет в два раза. Об этом в интервью «АиФ» рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Конкурс на поставку еще тысячи электробусов будет в скором времени разыгран.