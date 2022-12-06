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10 минут назад

В Москве станет вдвое больше электробусов

Моя Москва.онлайн

В Ближайшие несколько лет автопарк электробусов в Москве вырастет в два раза. Об этом в интервью «АиФ» рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Конкурс на поставку еще тысячи электробусов будет в скором времени разыгран.

В Москве станет вдвое больше электробусов
Фото: mos.rumos.ru

«Сейчас в Москве почти 1 050 электробусов. В январе будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов — по 500 в 2023-м и 500 в 2024-м, с контрактом жизненного цикла на 15 лет. Общая сумма контракта составит около 70 миллиардов», — сообщил Ликсутов.

Электробусы показали свою эффективность. Емкость аккумуляторов выросла более чем на 50%, а в условиях роста цен на традиционное топливо, электрические транспортные средства намного экономичнее.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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