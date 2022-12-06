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55 минут назад

Пять дополнительных поездов запустят между Курском и Москвой на новогодние праздники

Агентство «Москва»

Дополнительные поезда свяжут Курск с Москвой в период новогодних и рождественских праздников, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Дополнительные поезда свяжут Курск с Москвой на Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Для удовлетворения спроса на перевозки в период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Курск с Москвой», - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 24 декабря 2022 года по 9 января 2023 года будут курсировать пять дополнительных пассажирских поездов. Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Новости Москвы,РЖД,
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