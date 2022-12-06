Более 170 домов расселили по программе реновации с начала года

В 2022 году по программе реновации расселили 178 домов. За 11 месяцев в новостройки переехали более 30 тысяч человек.

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«С каждым годом число жителей, завершивших переезд, растет. Новые квартиры уже получили более 82 тысяч человек. Соответственно, растет и количество расселенного жилого фонда», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы СергСергей Левкин.

Он уточнил, что в ноябре расселили 35 домов, в октябре — 24. Таким образом, за два месяца освободили треть всех расселяемого в 2022 году старого жилья.

«За 11 месяцев сотрудники ведомства предложили жителям старых домов варианты равнозначных квартир в 56 новостройках во всех административных округах столицы. Так, правообладателями нового жилья на юго-востоке стали пять тысяч человек, на западе — 4,7 тысячи, на северо-западе — 4,5 тысячи, на севере — 4,1 тысячи, на востоке — более 3,2 тысячи человек», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.