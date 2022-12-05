Москву украсят больше 4 тыс. световых конструкций

Свыше 4 тысяч светящихся арок и других новогодних конструкций установят в столице к зимним праздникам. Это будут привычные украшения и элементы с патриотической символикой, передает «Интерфакс».

Фото: Q K / Pixabay Q K / Pixabay

В основном новогодние конструкции будут те же, что и в прошлые годы. На площадях, улицах и в переулках в центре Москвы монтируют арки с иллюминацией. На Поклонной горе установят гигантский ёлочный шар, у Ростокинского акведука привычно разместится семейство белых медведей.