Москву украсят больше 4 тыс. световых конструкций

Свыше 4 тысяч светящихся арок и других новогодних конструкций установят в столице к зимним праздникам. Это будут привычные украшения и элементы с патриотической символикой, передает «Интерфакс».
В основном новогодние конструкции будут те же, что и в прошлые годы. На площадях, улицах и в переулках в центре Москвы монтируют арки с иллюминацией. На Поклонной горе установят гигантский ёлочный шар, у Ростокинского акведука привычно разместится семейство белых медведей.
В «Зарядье», на ВДНХ и у Исторического музея добавятся красные звезды с буквой «Z» и конструкции в виде хештега с надписью «МЫВМЕСТЕ».