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57 минут назад

Москву украсят больше 4 тыс. световых конструкций

Москва меняется

Свыше 4 тысяч светящихся арок и других новогодних конструкций установят в столице к зимним праздникам. Это будут привычные украшения и элементы с патриотической символикой, передает «Интерфакс».

Москву украсят больше 4 тыс. световых конструкций
Фото: Q K / PixabayQ K / Pixabay

В основном новогодние конструкции будут те же, что и в прошлые годы. На площадях, улицах и в переулках в центре Москвы монтируют арки с иллюминацией. На Поклонной горе установят гигантский ёлочный шар, у Ростокинского акведука привычно разместится семейство белых медведей.

В «Зарядье», на ВДНХ и у Исторического музея добавятся красные звезды с буквой «Z» и конструкции в виде хештега с надписью «МЫВМЕСТЕ».

Новости Москвы,ВДНХ,
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