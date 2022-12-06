В Москве возобновил работу южный участок оранжевой линии метро

Строительные работы досрочно завершились на закрытом участке Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки", поезда начали движение, сообщается во вторник в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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"Сегодня запустили поезда на южном участке Калужско-Рижской линии. Строительные работы завершились раньше срока", - говорится в сообщении.

ЦОДД постепенно начал снимать ограничения на дорогах для водителей, на ближайших улицах - Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, улице Профсоюзной и других скоро уберут ограждения. Также постепенно начнут работать близлежащие парковки, скорректируют работу светофоров, откроются съезды и закрытые участки дорог.