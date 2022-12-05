В Москве завершился молодежный форум «Наследие»

Участники обсудили проблемы сохранения культурного наследия.

Фото: Пресс-служба Департамент культурного наследия Пресс-служба Департамент культурного наследия

В столице завершился пятый, юбилейный молодежный форум «Наследие», организованный Правительством Москвы. Он включал в себя деловую программу, конкурс студенческих работ и фестиваль. Об этом на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» написал Сергей Собянин.

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Участники обсуждали, как сохранить культурное наследие и возможность использования исторических памятников в современных мегаполисах. Принять участие в форуме мог любой желающий. Для тех, кто не смог посетить мероприятие, была организована онлайн-трансляция.

Деловая программа

Деловая программа юбилейного форума прошла на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В первый день форума состоялось пленарное заседание, экспертные дискуссии и круглые столы по вопросам сохранения культурного наследия.

На пленарной сессии на тему «Борьба за наследие: новые смыслы и перспективы» выступил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, а также урбанисты, архитекторы и другие специалисты.

На серии круглых столов представители органов власти, вузов, архитектурных и реставрационных бюро обсудили проблемы и перспективы трудоустройства молодежи. Инвесторы поделились кейсами, как использовать по-новому сохраненные памятники, архитектуры и поговорили о важности вложения средств в эту сферу. Руководители компаний, занимающихся реставрацией, рассказали, как будет развиваться отрасль в новых экономических условиях. Чиновники и члены волонтерских организаций поговорили о важности привлечения добровольцев к работам по сохранению объектов культурного наследия.

Отдельное внимание в деловой части форума организаторы уделили проблеме создания безбарьерной среды на территории объектов, являющихся памятниками архитектуры, а также разработке инклюзивных программ для популяризации исторических мест. Помимо этого, состоялось два круглых стола, посвященных обмену опытом с регионами и иностранными коллегами. В рамках региональной сессии представители органов охраны памятников, а также локальные эксперты обсудили роль усадеб как драйверов развития местных территорий. А во время международной дискуссии участники из Бразилии, Китая и Шри-Ланки представили кейсы сохранения и актуализации памятников, определили основные аспекты идентификации городов мира через культурное наследие.

Студенческий конкурс

В этом году в конкурсной программе форума приняли участие более 200 студентов из 16 профильных вузов. Их разделили на 10 команд так, чтобы в каждой были представители различных специальностей: будущие реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры. Также в этом году впервые в состав команд вошли PR-специалисты и веб-дизайнеры. Под кураторством экспертов они разрабатывали собственные проекты реставрации исторических культурных объектов своих городов.

В региональном треке студенческого конкурса в этом году приняли участие 13 городов России, богатых на объекты культурного наследия. Это Самара, Пермь, Астрахань, Владимир, Воронеж, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Казань, Саратов, Красноярск и Ростов-на-Дону. Три команды из Владимира, Воронежа и Самары, вошедшие в шорт-лист конкурса по мнению экспертной комиссии, приехали в Москву для очной защиты своих проектов.

Защита проектов, голосование за лучшие конкурсные работы и церемония награждения победителей состоялись 2 декабря на площадке НИУ ВШЭ.

В московской части конкурса участникам предлагалось разработать план по восстановлению усадьбы Виноградово. Победителем стала команда, предложившая создать этнодвор на территории усадебного ансамбля. Также члены жюри отметили наградами проекты московских студентов, которые разработали концепции культурно-досугового центра Vinovo и «Виноградово 2.0».

В региональной части конкурса первое место занял проект студентов, предложивших план реставрации усадьбы Красная Горка во Владимире. Второе место — концепция реставрации объекта «Дом Тулинова — Болдырева» в Воронеже, а третье место члены жюри присудили идее восстановления гостиницы «Центральная» в Самаре.

В международной части конкурса победил проект «Брест № 1», в котором исследовался историко-архитектурный код.

Фестиваль «Наследие»

В этом году впервые на форуме состоялся городской фестиваль «Наследие». Он прошел на площадке недавно открывшегося после реставрации центра конструктивизма «Зотов». Партнером фестивального дня стал Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

На мастер-классах горожане могли попробовать себя в реставрации архитектурного декора и мебели, научиться различать архитектурные стили, а также узнать больше об архитектурном макетировании и скетчинге. У начинающих специалистов была возможность принять участие в ярмарке вакансий, где архитектурные и реставрационные бюро рассказали о своей деятельности.