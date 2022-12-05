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25 минут назад

Музей транспорта Москвы и Политехнический музей будут совместно работать над просветительскими проектами

Агентство «Москва»

Музей транспорта Москвы и Политехнический музей заключили соглашение о совместной работе над просветительскими, исследовательскими и выставочными проектами в области транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Музей транспорта и Политехнический музей будут работать над совместными проектами
Фото: mos.rumos.ru

«Мы занимаемся не только сохранением важных для истории города и всей страны экспонатов, но и приумножаем фонды вместе с коллегами. Заключение соглашения Музея транспорта Москвы и Политехнического музея позволит создавать и сохранять уникальные коллекции отечественных технических достижений», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что теперь Музей транспорта Москвы и Политехнический музей работают вместе над просветительскими, исследовательскими и выставочными проектами в области транспорта. Первым общим проектом стали выездные экскурсии «Научный электробус» на электробусе при поддержке Мосгортранса. На экскурсиях рассказывают, как появилось электричество в России и как его применяли в транспортной отрасли. Ближайшая экскурсия будет 11 декабря. Узнать подробный маршрут и следить за расписанием можно на сайте Политехнического музея.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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