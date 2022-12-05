Фотовыставка в честь годовщины контрнаступления в битве под Москвой открылась в столице

Выставка, посвященная 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, проходит на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Фото: Mos.ru Mos.ru

С экспозицией, рассказывающей о переломном моменте в Великой Отечественной войне, фронтовой и тыловой жизни города в 1941 году, москвичи и гости столицы смогут ознакомиться до 18 декабря.

Выставка организована Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы при содействии столичного Департамента культуры. На стендах, размещенных под открытым небом, представлены архивные кадры о защите Москвы, работе оборонных предприятий, быте москвичей и награждении героев войны.

Фотографии для экспозиции были предоставлены Главным архивным управлением Москвы, Государственным музеем обороны Москвы и Российским государственным архивом кинофотодокументов, отметили в мэрии.

Битва под Москвой продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Ключевым днем в ней стало 5 декабря 1941 года, когда советские войска начали масштабное контрнаступление.