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1 час назад

Фотовыставка в честь годовщины контрнаступления в битве под Москвой открылась в столице

Елена Прошина

Выставка, посвященная 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, проходит на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Фотовыставка в честь годовщины контрнаступления в битве под Москвой открылась в столице
Фото: Mos.ruMos.ru

С экспозицией, рассказывающей о переломном моменте в Великой Отечественной войне, фронтовой и тыловой жизни города в 1941 году, москвичи и гости столицы смогут ознакомиться до 18 декабря.

Выставка организована Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы при содействии столичного Департамента культуры. На стендах, размещенных под открытым небом, представлены архивные кадры о защите Москвы, работе оборонных предприятий, быте москвичей и награждении героев войны.

Фотографии для экспозиции были предоставлены Главным архивным управлением Москвы, Государственным музеем обороны Москвы и Российским государственным архивом кинофотодокументов, отметили в мэрии.

Битва под Москвой продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Ключевым днем в ней стало 5 декабря 1941 года, когда советские войска начали масштабное контрнаступление.

Ранее были опубликованы документы частей вермахта, в которых говорится о неудачах немцев в битве за Москву зимой 1941-42 года. Эти донесения были найдены в Центральном архиве Министерства обороны РФ сотрудниками ЦАМО и Германского исторического института. В документах приводятся сведения о массовых обморожениях и гибели немецких солдат, а также нехватке топлива и теплого обмундирования, с которыми столкнулись части вермахта.

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