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34 минуты назад

Около 260 тыс. «умных» фонарей будет освещать Москву к концу года

Агентство «Москва»иещё 22

К концу 2022 года количество «умных» фонарей на улицах Москвы достигнет 260 тыс. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Около 260 тыс. «умных» фонарей будет освещать Москву к концу года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых умных фонарей, к концу этого года их число достигнет 260 тыс.», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он пояснил, что в светильники устанавливают специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в центр управления сетями.

«Благодаря им специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки. Это, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии», - подчеркнул Бирюков.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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