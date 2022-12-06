Около 260 тыс. «умных» фонарей будет освещать Москву к концу года

К концу 2022 года количество «умных» фонарей на улицах Москвы достигнет 260 тыс. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
«В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых умных фонарей, к концу этого года их число достигнет 260 тыс.», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он пояснил, что в светильники устанавливают специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в центр управления сетями.
«Благодаря им специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки. Это, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии», - подчеркнул Бирюков.