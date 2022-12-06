Около 260 тыс. «умных» фонарей будет освещать Москву к концу года

«В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых умных фонарей, к концу этого года их число достигнет 260 тыс.», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.