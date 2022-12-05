Изменилась форма подачи заявлений на выпуск карты москвича

С 1 декабря подать заявление на изготовление карты москвича можно только в электронном виде на портале mos.ru. Благодаря переводу услуги в онлайн-формат для оформления карты не нужно лишний раз приходить в центры госуслуг: направить заявление можно в любое удобное время, а ход его рассмотрения будет виден в личном кабинете.

Фото: mos.ru mos.ru

Если у горожанина нет учетной записи на портале mos.ru или по какой-либо причине у него возникают сложности с использованием городских электронных сервисов, то ему помогут в любом ближайшем центре госуслуг «Мои документы». Сотрудники центров не только зарегистрируют пользователя на портале mos.ru и повысят статус учетной записи, но и подскажут, как заполнить и направить заявление на оформление карты москвича.

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Раньше подавать заявление на получение карты москвича в электронном виде могли только учащиеся московских школ и колледжей, а также студенты столичных вузов с российским гражданством. С 2015 года они направили более 2,4 миллиона онлайн-заявлений на изготовление карты москвича. Теперь эта удобная услуга доступна всем льготным категориям горожан.

«Москва работает над тем, чтобы как можно больше социальных услуг и сервисов было доступно горожанам онлайн на портале mos.ru — привычном и востребованном у миллионов горожан. Перевод услуги в электронный вид сделает процесс оформления карты москвича еще более простым и быстрым, а благодаря пошаговой структуре и подсказкам — интуитивно понятным. Основная информация о заявителе автоматически заполнится данными, указанными в личном кабинете, так что человеку останется только указать льготную категорию, прикрепить фотографию, выбрать дополнительные опции, если они нужны, и удобный центр госуслуг для получения карты», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий ЭдуаЭдуард Лысенко.

Он добавил, что благодаря электронному межведомственному взаимодействию горожанам потребуется указывать минимальный объем информации о льготном статусе. Система сама проверит, корректно ли заполнена форма и подтверждаются ли сведения о льготной категории человека в городских информационных системах.

«Около 1,3 миллиона горожан ежегодно смогут дистанционно обращаться за оформлением карты москвича. Количество москвичей, имеющих такую возможность, увеличилось почти в четыре раза. Теперь это не только школьники и студенты, но и многодетные семьи, маломобильные граждане, предпенсионеры и пенсионеры. Для них электронный формат оказания услуги — не просто современный и технологичный процесс взаимодействия с органами власти, это повышение доступности услуги, избавление от забот и экономия времени, возможность обратиться за услугой в удобное время без планирования и учета графика работы офисов приема заявлений», — прокомментировала председатель Комитета государственных услуг города Москвы ЕленЕлена Шинкарук.

Новая онлайн-возможность полезна и для тех, кто впервые получает карту москвича, и для тех, кому нужна замена ранее выпущенной.

mos.ru

От заявки до получения карты

Для заполнения заявления на выпуск карты москвича достаточно стандартной учетной записи на портале mos.ru. О том, как зарегистрироваться на портале и повысить уровень своей учетной записи, можно прочитать в инструкции.

Чтобы заполнить онлайн-форму, необходимо авторизоваться на портале mos.ru, в личном кабинете подтвердить данные паспорта, а при подаче заявления на ребенка — подтвердить законное представительство и свидетельство о рождении. Далее следует перейти на страницу услуги «Оформление карты москвича». После этого нужно будет выбрать цель обращения: первичный выпуск или замена карты. Указать информацию о заявителе и (при необходимости) представителе заявителя, сведения о документе, удостоверяющем личность, и адрес регистрации. Основные поля формы будут заполнены автоматически, исходя из сведений, которые пользователь указал в своем профиле на портале. Подростки от 14 до 18 лет могут подать заявление либо сами, либо с помощью законного представителя, тогда как заявление за ребенка до 14 лет может подать только родитель или опекун. При необходимости заявитель может отозвать или скорректировать заявление.

На следующем этапе пользователю необходимо выбрать льготную категорию держателя карты москвича, если их несколько — надо выбрать все. Например, для оформления карты ребенку из многодетной семьи, который учится в школе, надо выбрать категории «Дети из многодетных семей» и «Учащиеся». В большинстве случаев никакой дополнительной информации, подтверждающей льготную категорию, предоставлять не потребуется: система сама проверит наличие информации о заявителе в реестре московских льготников. Однако некоторым категориям горожан понадобится указать дополнительные сведения, например учащимся — выбрать свою образовательную организацию, а донорам России — приложить скан-копию удостоверения донора.

Далее потребуется загрузить фотографию, добавить номер полиса ОМС и выбрать удобный центр госуслуг «Мои документы» для получения карты москвича и временного единого социального билета (если у заявителя есть право на бесплатный проезд), который выдается на время изготовления карты.

Учащиеся московских школ и колледжей получат карты в своей образовательной организации.

После этого можно отправить электронное заявление. При необходимости его можно отозвать и оперативно скорректировать.

Изготовление карты может занять до 30 дней, но обычно ее производят быстрее. Статусы рассмотрения заявления и выпуска карты заявитель будет видеть в своем личном кабинете на портале mos.ru, напоминания об этом поступают на адрес электронной почты. Туда же придет уведомление о возможности получения временного единого социального билета.

Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается льготным категориям горожан и служит для них персональным электронным ключом к городской инфраструктуре. Карту можно использовать для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте Москвы и пригородных поездах, получения скидок в 7,5 тысячи точек торгово-сервисной сети столицы. Предусмотрено использование карты москвича наравне с полисом ОМС в городских поликлиниках. Кроме того, на карту можно записать единый читательский билет, а школьники могут пользоваться ею для прохода и питания в школах и бесплатного посещения городских музеев и выставочных залов по программе «Музеи — детям».