В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

История в современном исполнении: здание Центрального телеграфа отреставрируют

Mos.ruиещё 1

Реставрация исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице начнется весной 2023 года, но застройщик уже направил уведомление в комитет. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Сейчас специалисты проводят демонтаж ненесущих конструкций и ведут подготовительные работы, направленные на усиление фундамента здания. Непосредственно к реставрации приступят во втором квартале 2023 года.

«Москва наращивает объемы редевелопмента исторических зданий, нуждающихся в срочном восстановлении. Здание Центрального телеграфа будет не только отреставрировано с сохранением исторического облика, но и приспособлено для эксплуатации в современных городских реалиях», — рассказал глава ведомства.

Девелоперская компания, занимающаяся реставрацией здания, уже направила в комитет уведомление о начале строительно-монтажных работ на объекте. Инспекторы посетят площадку и составят программу проверок на период реставрации.

Специалисты отреставрируют металлический стеклянный глобус, герб СССР, рельефную надпись «Телеграф» и другие элементы. Также приведут в порядок часы с колоколом и полностью обновят крышу.

Внутри здания восстановят архитектурно-художественное оформление интерьеров и планировку, воссоздадут утраченные элементы рам и сохранят оригинальную расстекловку. Уже демонтированы появившиеся позднее перегородки.

После реконструкции Центральный телеграф станет многофункциональным комплексом. Здесь откроется торговая галерея и офисы. На верхних этажах появится смотровая площадка с обзором 360 градусов. Внутренний двор, ранее недоступный для посетителей, превратится в общественное пространство. На подземном уровне организуют автомобильный паркинг. Все работы ведутся под контролем столичного Департамента культурного наследия.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга в стиле конструктивизм. Оно находится на углу Тверской улицы и Газетного переулка. В высотке, помимо телеграфа, работал центральный радиоузел и отделения междугородной и международной телефонной связи.

Новости Москвы,Видео,Иван Рерберг,Центральный телеграф,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители