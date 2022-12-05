Реставрация исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице начнется весной 2023 года, но застройщик уже направил уведомление в комитет. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Сейчас специалисты проводят демонтаж ненесущих конструкций и ведут подготовительные работы, направленные на усиление фундамента здания. Непосредственно к реставрации приступят во втором квартале 2023 года.

«Москва наращивает объемы редевелопмента исторических зданий, нуждающихся в срочном восстановлении. Здание Центрального телеграфа будет не только отреставрировано с сохранением исторического облика, но и приспособлено для эксплуатации в современных городских реалиях», — рассказал глава ведомства.

Девелоперская компания, занимающаяся реставрацией здания, уже направила в комитет уведомление о начале строительно-монтажных работ на объекте. Инспекторы посетят площадку и составят программу проверок на период реставрации.

Специалисты отреставрируют металлический стеклянный глобус, герб СССР, рельефную надпись «Телеграф» и другие элементы. Также приведут в порядок часы с колоколом и полностью обновят крышу.

Внутри здания восстановят архитектурно-художественное оформление интерьеров и планировку, воссоздадут утраченные элементы рам и сохранят оригинальную расстекловку. Уже демонтированы появившиеся позднее перегородки.

После реконструкции Центральный телеграф станет многофункциональным комплексом. Здесь откроется торговая галерея и офисы. На верхних этажах появится смотровая площадка с обзором 360 градусов. Внутренний двор, ранее недоступный для посетителей, превратится в общественное пространство. На подземном уровне организуют автомобильный паркинг. Все работы ведутся под контролем столичного Департамента культурного наследия.