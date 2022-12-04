Москвичей предупредили о самом холодном дне зимы

В Москве и Подмосковье в понедельник, 5 декабря, ожидается мороз до -12° днем, и до -17° в ночное время, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что ранее такое холодное начало декабря наблюдалось в столичном регионе в 2002 году, пишет ТАСС.

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«Понедельник может стать самым холодным днем этой зимы», - предупредил синоптик.

Вильфанд уточнил, что такие температуры в начале зимы существо ниже нормы. По его данным, такая погода бывает в январе в Архангельске.

Метеоролог отметил, что в дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться. Во вторник, 6 декабря, прогнозируется от -6° до -8°, в среду от -5° до -7°.