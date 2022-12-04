Происхождение необычных кругов в небе Москвы объяснили

Необычные круги в московском небе, которые вызвали значительный интерес горожан, являются следом от пролетавшего самолета, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Как оказалось, это обычные конденсационные следы от пролетавшего авиалайнера», - подчеркнул синоптик.
Леус пояснил, что кольцеобразный маршрут движения мог быть обусловлен выполнением какого-то специального задания, например, оценкой работы систем связи или радиолокационного контроля.
Ранее сообщалось, что москвичи заметили в небе над столицей странные круги, напоминающие российскую императорскую корону.