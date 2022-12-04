Происхождение необычных кругов в небе Москвы объяснили

Необычные круги в московском небе, которые вызвали значительный интерес горожан, являются следом от пролетавшего самолета, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Фото: Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус

«Как оказалось, это обычные конденсационные следы от пролетавшего авиалайнера», - подчеркнул синоптик.

Леус пояснил, что кольцеобразный маршрут движения мог быть обусловлен выполнением какого-то специального задания, например, оценкой работы систем связи или радиолокационного контроля.