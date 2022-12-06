В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Вильфанд предупредил жителей Москвы о сильном снегопаде

Мослентаиещё 8

О сильном снегопаде в предстоящие выходные, 10 и 11 декабря, предупредил жителей Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с агентством новостей «Москва» синоптик уточнил, что к понедельнику, 12 декабря, высота сугробов существенно вырастет.

«В четверг в Москве ожидается снежок. А в конце недели, особенно в выходные, прогнозируется интенсивное выпадение снега, и к понедельнику высота сугробов в Москве заметно подрастет», — сказал он.

При этом с четверга, 8 декабря, в Москве ожидается повышение температуры до минус 3-5 градусов. Уже к субботе воздух прогреется до нуля градусов. Такая же погода сохранится и в воскресенье.

«Оранжевый» и «желтый» уровни погодной опасности продлили в Москве

Ранее Вильфанд спрогнозировал значительное повышение температуры ожидается в Москве к выходным.

Новости Москвы,Погода,Видео,Новости регионов,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители