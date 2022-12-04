Выделенные полосы появятся еще на пяти участках столичных улиц

На пяти участках в центре, на юге, юго-западе и северо-востоке столицы с 24 декабря организуют выделенные полосы для городского транспорта. Об этом в воскресенье, 4 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сейчас в столице уже 127 выделенных полос общей протяженностью 434 километра, с 24 декабря запустим выделенки еще на пяти участках. Ввод одной такой полосы снижает до 30–40 процентов аварийность с городским транспортом, а скорость движения автобусов и электробусов вырастает на 30 процентов, — пояснил руководитель ведомства.

Он добавил, что столичным наземным транспортом ежедневно пользуются четыре миллиона человек.

Максим Ликсутов уточнил, что новые выделенные полосы появятся на проспекте Лихачева, Кожевнической улице, в проезде Серебрякова, на Станционной улице и в Локомотивном проезде, а также на Голубинской улице, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».