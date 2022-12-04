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1 час назад

Раскрыта история «соловьиного дома» в Москве

Мослента

Историю столичного «соловьиного дома» раскрыли в Telegram-канале «Старая Москва».

Раскрыта история «соловьиного дома» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его прозвали соловьиным, потому что в XIX веке здесь находились репетиционные комнаты Большого и Малого театров. Помимо этого, в здании располагался музыкальный салон актрисы Марии Львовой-Синецкой. В этом салоне бывали писатели Александр Грибоедов, Александр Пушкин и Иван Гончаров. Тут же была театральная студия и драматурга Антона Чехова», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, здание располагалось на углу Воздвиженки и Никитского бульвара до 1997 года, потом его снесли.

Ранее была раскрыта история названия «волшебного» переулка в Москве. Речь идет о Зельеве переулке, расположенном на востоке города в Преображенском районе.

Новости Москвы,Александр Грибоедов,Иван Гончаров,Антон Чехов,
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