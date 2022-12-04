Раскрыта история «соловьиного дома» в Москве

«Его прозвали соловьиным, потому что в XIX веке здесь находились репетиционные комнаты Большого и Малого театров. Помимо этого, в здании располагался музыкальный салон актрисы Марии Львовой-Синецкой. В этом салоне бывали писатели Александр Грибоедов, Александр Пушкин и Иван Гончаров. Тут же была театральная студия и драматурга Антона Чехова», — говорится в сообщении.