В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 часа назад

Лыжный сезон открылся в Москве

Мир24

В Москве открылся лыжный сезон. Сотни жителей города приняли участие в спортивном празднике, передает «МИР 24».

Лыжный сезон открылся в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первый старт лыжного сезона вышли любители зимнего спорта всех возрастов. Несмотря на небольшое количество снега в столице, организаторы сделали все возможное, чтобы праздник состоялся. Специальные снежные пушки подготовили вполне профессиональную трассу. Дистанцию участники выбирали сами – 400 метров, один, два, три, пять и восемь километров. Кто на что способен. В основном на лыжню вышла молодежь. Болели за спортсменов не только их родители, но и звезды мирового лыжного спорта.

Праздник удался. Участники, занявшие призовые места в абсолютном зачете, помимо медалей и грамот получили и денежные призы.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители