Лыжный сезон открылся в Москве

На первый старт лыжного сезона вышли любители зимнего спорта всех возрастов. Несмотря на небольшое количество снега в столице, организаторы сделали все возможное, чтобы праздник состоялся. Специальные снежные пушки подготовили вполне профессиональную трассу. Дистанцию участники выбирали сами – 400 метров, один, два, три, пять и восемь километров. Кто на что способен. В основном на лыжню вышла молодежь. Болели за спортсменов не только их родители, но и звезды мирового лыжного спорта.