В Москве начали усиленно патрулировать реки и водоемы

«Сотрудники поисково-спасательной службы постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоёмов. Лёд пока хрупкий, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, есть», — сказал заммэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков .

Он добавил, что замеры толщины льда делают регулярно. Сейчас она на внутренних водоёмах достигла 17 сантиметров, на Химкинском водохранилище и Москве-реке — 5 сантиметров, а в заливах и поймах Москвы-реки — до 9 сантиметров.