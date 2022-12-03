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48 минут назад

В Москве начали усиленно патрулировать реки и водоёмы

Говорит Москва

Такую меру приняли из-за хрупкости льда. Об этом сказано в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве начали усиленно патрулировать реки и водоемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники поисково-спасательной службы постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоёмов. Лёд пока хрупкий, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, есть», — сказал заммэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.

Он добавил, что замеры толщины льда делают регулярно. Сейчас она на внутренних водоёмах достигла 17 сантиметров, на Химкинском водохранилище и Москве-реке — 5 сантиметров, а в заливах и поймах Москвы-реки — до 9 сантиметров.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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